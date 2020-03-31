У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусу
У Львові одужала 50-річна жінка, в якої діагностували коронавірус COVID-19. Вона захворіла після того як повернулася з Німеччини.
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрій Васько.
Також на тему: На Львівщині оштрафували першого порушника карантину: що відомо
За його словами, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.
В.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрій Васько
“Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”.
Він зазначив, що жінка – мешканка Львова, перебувала на самоізоляції і лікувалася вдома.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 11:04 На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів
сьогодні , 01:35 Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У МОЗ працюють над можливістю розгортання додаткових місць не в лікарняхсьогодні , 10:41
-
На Хмельниччині виявили нового хворого на коронавіруссьогодні , 09:56
-
Коронавірус в Україні: для транспортування хворих є авіаціясьогодні , 10:39
-
Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549сьогодні , 10:12
-
Коронавірусом заразився кардинал в Італіїсьогодні , 10:02
-
На Буковині від коронавірусу вилікувалась ще 1 людинасьогодні , 00:27
Пропозиції партнерів
Коментарі