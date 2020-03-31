У Львові перша пацієнтка одужала від коронавірусу

У Львові одужала 50-річна жінка, в якої діагностували коронавірус COVID-19. Вона захворіла після того як повернулася з Німеччини.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрій Васько.

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За його словами, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.

В.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрій Васько “Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”.

Він зазначив, що жінка – мешканка Львова, перебувала на самоізоляції і лікувалася вдома.



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