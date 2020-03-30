У Львові робитимуть експрес-тести на коронавірус: кого тестуватимуть

У Львові від 30 березня тестуватимуть на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що важливо, аби система працювала і ті люди, які забезпечують обслуговування, були здоровими. Про це мовиться на сайті Львівської міської ради.

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Садовий додав, що тестуватимуть у першу чергу:

водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв;

тих, хто працює у місці, яке пропонує дуже дешеве тимчасове житло;

соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома;

медичних працівників;

тих людей, котрі обслуговують життя міста – двірники, водії тощо.

Ми домовились на 5 наших швейних підприємствах, вони шиють захисні костюми, маски, окуляри у нас є. можливо, щось ще прийде по державній лінії,

– додав Садовий.

Додамо, тестування будуть проводити з допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників.

Коронавірус у Львові: головне

Станом на 30 березня на Львівщині підтвердили 6 випадків позитивних результатів на коронавірус COVID-19. 20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом.

позитивних результатів на коронавірус COVID-19. 20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа . На самоізоляції перебувають понад 60 людей. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.

у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – . На самоізоляції перебувають понад 60 людей. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі. Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу