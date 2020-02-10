Українець пояснив, чому не хоче евакуюватися з епіцентру коронавірусу

Приблизно половина українців відмовилися повертатися на батьківщину з Китаю – епіцентру коронавірусу. Серед них – запорізький блогер Владислав Шкроботько, який живе за 400 кілометрів від Уханю.

Своє рішення він прокоментував у прямому ефірі 24 каналу.

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Шкроботько зазначив, що поки готовий повертатися на батьківщину. На його думку, безпечніше – залишатися у місті Наньян, в якому він живе. Адже блогер не знає, яку медичну допомогу зможе надати Україна, якщо раптом він заразиться десь в дорозі.

Відстань від міста Наньян до Уханю: дивіться карту

Зазначимо, що вже понад два тижнів місто Ухань, з якого поширився вірус, закрите. В'їзд та виїзд звідти заборонений, покинути його вдається лише громадянам інших країн, яких евакуюють. Станом на 29 січня у Китаї закрили 16 міст через смертельну пневмонію.

Можливо, лікарі в Україні вже дізналися чимало про коронавірус 2019-nCoV. Та враховуючи те, що поширився він саме з Китаю, місцеві лікарі компетентніші в боротьбі з ним та зможуть надати більше допомоги,

– вважає блогер.

Крім цього, на його рішення залишитися в Китаї повпливала й інформація про двотижневий карантин для усіх, хто прибуває в Україну з провінції Хубей. "Я здоровий, тож не надто б цього хотілося", – пояснив Шкроботько.

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Владислав також розповів про ситуацію в Китаї: "Більшість магазинів закриті, проте не всі. Деякі аптеки також працюють. Люди потрохи виходять на вулиці. Не у тій кількості, як було до спалаху коронавірусу, але все ж виходять".



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Останні дані про поширення коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Dimond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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