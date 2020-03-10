У Київ надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу

У Київ надійшло понад тисячу тест-систем для виявлення коронавірусу. Відомо, що до кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на своїй фейсбук-сторінці.

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Кличко повідомив, що у Київ надійшли 1 200 експрес-тестів для діагностики Covid-19.

Віталій Кличко – мер Києва “ Поки їх 1 200 (тест-систем, – ред.), до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус".

Мер Києва додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах столиця повинна отримати до кінця цього тижня: "Ми встановимо його в аеропорту імені Сікорського та "Борисполі".

За словами Кличка, Київ вживає всіх можливих заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19.

Основне про Covid-19

Станом на 10 березня китайським коронавірусом заразилося 114 452 людей, з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 62 тисячі осіб.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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