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В Одесі теж підтвердили випадок коронавірусу: деталі про хворого

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Українські інфекціоністи: як виявляють коронавірус / facebook.com/nattgus

В Одесі лабораторно підтвердили випадок зараження Covid-19. Хлопець нещодавно повернувся із США. Хлопець відмовився від госпіталізації та перебуває на самоізоляції.

Діагноз вже підтвердили у лабораторному центрі МОЗ України. Деталі про хворого повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

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Що відомо про хворого

За словами очільника Одеської ОДА, хворий – чоловік 1995 року народження, який наразі проживає у місті Одеса та нещодавно прибув із США.

Після прибуття та при виявленні симптомів він звернувся до Одеської міської інфекційної лікарні. Там у нього були взяті всі аналізи — на грип, ГРВІ та Covid-19, де йому провели тести на грип та ГРВІ, але вони дали негативний результат.

Відтак, згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де й підтвердили наявність вірусу Covid-19.

За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно.

Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб.

Головне про поширення коронавірусу в Україні

  • В Україні підтвердили 113 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – чотири жертви.  
  • Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Відтак, в Україні закрили усі ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Уряд продовжив карантин до 24 квітня
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Одеси
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