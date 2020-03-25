В Одесі теж підтвердили випадок коронавірусу: деталі про хворого

В Одесі лабораторно підтвердили випадок зараження Covid-19. Хлопець нещодавно повернувся із США. Хлопець відмовився від госпіталізації та перебуває на самоізоляції.

Діагноз вже підтвердили у лабораторному центрі МОЗ України. Деталі про хворого повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

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Що відомо про хворого

За словами очільника Одеської ОДА, хворий – чоловік 1995 року народження, який наразі проживає у місті Одеса та нещодавно прибув із США.

Після прибуття та при виявленні симптомів він звернувся до Одеської міської інфекційної лікарні. Там у нього були взяті всі аналізи — на грип, ГРВІ та Covid-19, де йому провели тести на грип та ГРВІ, але вони дали негативний результат.

Відтак, згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де й підтвердили наявність вірусу Covid-19.

За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно.

Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб.

Головне про поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 113 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – чотири жертви.

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Відтак, в Україні закрили усі ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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