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В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників

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Коронавірус в Івано-Франківську / splash.com

В Україні трапився перший випадок зараження коронавірусом серед медичних працівників. Виявляється, що 2 з 5 хворих на коронавірус в Івано-Франківську – це працівниці обласної інфекційної лікарні.

Про це під час брифінгу повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

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На коронавірус захворіли дві медсестри, які контактували з чоловіком жінки, яка померла від коронавірусу напередодні.

В ОДА зазначили, що стан медсестер стабільний і нічого не загрожує їхньому життю. Медпрацівниць лікують там, де вони й працювали, в обласній клінічній інфекційній лікарні.

Жінки перебувають в ізольованих боксах, їм надається симптоматичне лікування. 

Станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. 3 з них виявились летальними, а 1 людина одужала.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Івано-Франківська Лікарня
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