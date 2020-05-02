Від чого залежить виживання хворих на COVID-19: пояснення лікарки Олександрівської лікарні

Головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла, що виживання пацієнтів з коронавірусом залежить від багатьох факторів. Зокрема, важливим є кількість вірусу, що потрапляє в організм.

Якщо в організм таки потрапляє значна кількість COVID-19, то виникає так званий "цитокіновий шторм", коли дуже швидко зростає вся симптоматика. Зокрема, розвивається дихальна недостатність і виникає двобічна важка пневмонія. Про це лікарка розповіла в інтерв'ю LB.ua.

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Людмила Антоненко наголошує, що такі хворі надходять вже киснезалежними. Як правило, їх одразу відправляють в реанімацію.

Що ще має значення для виживання пацієнта з COVID-19

Має значення вік, оскільки віковий хворий найчастіше має хронічні супутні захворювання, які ускладнюють перебіг будь-якого іншого захворювання. Але сам по собі вік не є вирішальним.

Лікарі зіткнулися з тим, що на початку спалаху надходили молоді хворі – 36 – 48 років. За словами лікарки, на жаль, померли два пацієнти такого віку. Один з них мав цукровий діабет та артеріальну гіпертензію.

Антоненко розповіла, що ці двоє молодих хворих, які померли, надійшли до лікарні занадто пізно. Вони розраховували, що перележать вдома, пролікуються. Їх спостерігали вдома лікарі, була антибактеріальна терапія. Але їм не вимірювали рівень кисню в крові, і коли вони на другий тиждень хвороби надійшли до лікарні, рівень кисню був вже 50 при нормі 99-100.

50 – це коли людина вже майже не дихає. В нас навіть не було вибору, чи підключати їх до ШВЛ. А коли терапія на ШВЛ виявилася неефективною, то підключили до апарату ЕКМО. Але, на жаль, врятувати їх не вдалося,

– згадує лікарка.

Людмила Антоненко також закликає не чекати та негайно викликати швидку, якщо піднімається температура. За її словами, чим швидше такий пацієнт потрапить в стаціонар, тим вищі шанси на одужання.

Вона також розповіла, що на початку спалаху лікарі спостерігали невелику паніку – черга з карет "швидкої" стояла майже до Бессарабської площі.

Зверніть увагу! Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями. Водночас летальність у віковій категорії до 50 років – 0,6%. 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб були поєднання захворювань



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