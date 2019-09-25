Вони нас там не хочуть, – Супрун пояснила, чому не залишилась у МОЗ

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що вона і її заступники подали заяви на звільнення, тому що зрозуміли, що їх не хочуть бачити в новому уряді.

Уляна Супрун в інтерв'ю 24 каналу пригадала, яка була ситуацію в МОЗ, коли вона прийшла туди працювати і чому подала заяву на звільнення.

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"Коли я прийшла в МОЗ у серпні 2016 року, то була я і двоє-троє людей, які зі мною прийшли. Ми навіть не знали, де кабінет та в якому він будинку. Не було держсекретаря, не було директоратів, не було нічого в міністерстві. Я побачила лише гори документів, які треба було підписувати, щоб ліки від держзакупівель пішли в регіони", – пригадала Супрун.

За її словами, їм знадобився тиждень, щоб зрозуміти, як все працює. Вони за один-два дні розблокувати всі закупівлі, почали підписувати накази та збирати робочі групи.

Я пройшла ціле міністерство, зайшла в кожен кабінет і познайомилась з нашими співробітниками,

– наголосила колишня очільниця МОЗ.

Уляна Супрун Я не була міністром, я була заступником, то у п'ятницю я ще виконувала ці обов'язки, а в понеділок вже ні. Я і мої заступники бачили, що буде зміна в керівництві, а тому подали заяви на звільнення. Ми бачили, що з нами не спілкуються, вони нас не хочуть як заступників.

Після заяви на звільнення Супрун спілкувалась з новою очільницею МОЗ Зоряною Скалецькою. Вона зі своїми заступниками розповіли про свої обов'язки, першочергові виклики та проблеми.

Сказала, що бажаю їй успіхів, і як будуть якісь бажання, проблеми – дзвоніть, говоріть і все. І вона пішла. Вона нас не просила, щоб ми залишилися. Для нас було дуже яскраво зрозуміло, що вони нас не хочуть там,

– додала Уляна Супрун.

Що нині відбувається у МОЗ?Після призначення нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецькою у міністерстві вже встиг розгорітись скандал. Працівники органу звернулись з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва. У заяві, яку підписали понад 40 держслужбовців, йдеться, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні".



У команді нової міністерки Зоряни Скалецької спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.