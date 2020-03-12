Здати тести на коронавірус можна буде у 8 містах України: список

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що тести на коронавірус нині вже доходять до регіональних вірусологічних лабораторій. Уже невдовзі здати тести можна буде у 8 містах України.

Перелік міст, де можна буде здати тести щодо захворювання на коронавірус, Віктор Ляшко озвучив під час свого брифінгу.

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У яких містах України можна пройти тест на захворювання коронавірусом:

Київ;

Житомир;

Тернопіль;

Дніпро;

Вінниця;

Рівне;

Львів;

Запоріжжя.

У Києві здати тест можна буде одразу у двох лабораторіях – у Національній референс-лабораторії та обласній інфекційній лабораторії.

Віктор Ляшко підкреслив, що з Міністерством фінансів також обговорюється виділення додаткових грошей для лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я.

Там буде придбано близько 20 тисяч упаковок швидких тестів, які дозволять протестувати 100 тисяч осіб. Також закупимо близько 600 тест-систем для додатково тестування у вірусологічних лабораторіях,

– розповів представник МОЗ.

За його словами, Міністерство працює з різними організаціями для того, щоб збільшити кількість місць, де можна буде здійснити тестування на коронавірусну інфекцію.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії.



У середу, 11 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про тритижневий карантин, який діє з 12 березня до 3 квітня. У навчальних закладах призупинили навчання, також діє заборона на проведення масових заходів.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу