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      Хелловін 2018: що можна та не можна робити в цей день

      52 Читать новость на русском
      Хелловін- 2018: що потрібно робити і що не можна в ніч з 31 жовтня
      Хелловін- 2018: що потрібно робити і що не можна в ніч з 31 жовтня / unsplash.com

      Хелловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цей час вважається найстрашнішим у році. Свято зачаровує страхітливими костюмами, кривавими образами та моторошними обличчями. Хелловін асоціюється з перевдяганням і веселощами, однак більшість вірять у прикмети, які пов'язані з цим днем. Що можна і не можна робити у День всіх святих – читайте у матеріалі.

      Давня легенда каже, що на Хелловін померлі повертаються на землю. Серед них був грішник Джек, якого не взяли ні в рай, ні в пекло. Відтак, він вештається по землі з ліхтарем у руках. З того часу гарбуз почали називати ліхтарем Джека. 

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      Щоб задобрити духів люди почали виносили на поріг будинку солодощі. Це перетворилося на традицію переодягатися у страхітливих істот та просити цукерки. Діти у цей день заходять в будинки з вигуками: "Цукерки або життя". 

      Прикмети на Хелловін

      – Якщо на даху будинку сидить сова у переддень Дня всіх святих, її бажано прогнати, бо птах може напророкувати небіжчика.

      що не можна робити на хелловін

      – Сон, який приснився у Хелловінську ніч вважається віщим. Не забудьте зранку пригадати, що саме вам снилося. Скло, вода або камені уві сні принесуть успіх, однак дощ, ураган і квіти – неприємності.

      – У цю ніч можна дізнатися свою долю. Для цього треба вийти на перехрестя та вслухатися у вітер. Якщо бути уважним – можна почути передбачення на наступний рік.

      – За повір'ям, якщо тричі обійти навколо будинку з ліхтарем Джеком в руках, це захистить житло на цілий рік.

      – Вважається, що якщо в ніч на Хелловін покласти яблуко під подушку і загадати бажання, а вранці з'їсти це яблуко, то задумане обов'язково здійсниться.

      Що не можна робити на Хелловін

      – Вікна і двері обов'язково треба закрити, щоб не накликати біду.

      – Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.

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      – За повір'ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім'ї.

      чорний кіт хелловін
      Що не можна робити на Хелловін: прикмети

      – У ніч на Хелловін не можна залишати сушитися речі на мотузці, оскільки вважається, що після заходу сонця в речі можуть оселитися потойбічні сили. Відтак людина, яка потім одягатиме цю річ, буде приносити нещастя собі і оточуючим.

      – Не можна відмовляти тим, хто просить у День всіх святих. За повір’ям, в особі жебрака до будинку може прийти душа покійного рідного.

      – Якщо ви чуєте позаду себе кроки, не можна озиратися, адже за вами можуть йти мертві. 

      Що можна робити на Хелловін

      – У цей день варто обов'язково прикрасити будинок свічками, гарбузами і горіхами, оскільки вони можуть відігнати злих духів і принесуть удачу в дім.

      – Поставити гарбуз із запаленою всередині свічкою і поставити навпроти вхідних дверей.

      що можна робити на хелловін 2018

      – На Хелловін бажано завітати до сусідів на чай з частуваннями. У цю ніч мертві повертаються та бродять там, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. Треба зробити так, щоб живі були схожими на мертвих. Якщо сусіди будуть легко реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи.

      – Ніч ідеально підходить для ворожінь, виклику духів і розмов про смерть. Людина у цей день має шанс почути голоси з потойбічного світу, зв’язатися з мертвими і отримати бажану інформацію. 

      Хелловін дає людям можливість посміятися над страшним, повеселитися і перетворитися на те, що лякає. Тож якщо ви зібрались святкувати Хелловін – проведіть цей час найяскравіше.

      Теги: Новини України LifeStyle Хелловін Традиції
      Джерело: 24 канал
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