Відповідну інформацію оприлюднили у "Слузі народу". Зокрема про це стало відомо 7 березня.

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У Херсоні диверсанти намагаються розговорити людей "здати місто"

Херсон! Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто",

– мовиться у повідомленні.

Також там повідомили, що не сумніваються, що люди їх відправлять туди, куди й російський корабель, але жителів закликають бути пильними.

"А ще краще таких "Павліків Морозових" одразу здавати правоохоронцям чи теробороні", – мовиться у повідомленні.

Відсумували, що Україна непереможна!



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