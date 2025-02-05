На момент вибуху повітряна тривога у області не лунала, повідомлень від Повітряних сил щодо ракет чи дронів-камікадзе не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Херсоні

Кореспонденти Суспільного повідомили близько 22:55 про те, що у місті лунають вибухи.

Повітряні Сили писали про активність ворожих розвідувальних та ударних дронів у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Повідомлень щодо Херсона перед вибухом не було. Окупанти могли застосувати артилерію або тактичні дрони-камікадзе, БпЛА зі скидом.

Повітряна тривога у області на момент вибуху не лунала.

На момент публікації новини тривога охопила половину України.

Де зараз тривога: дивіться карту

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