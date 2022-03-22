Відповідну інформацію у своєму фейсбуці написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 22 березня. Зокрема відомо, що запроваджувати московські папірці хочуть 3 квітня.

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На Херсонщині орки хочуть запровадити рубль

З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі. Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, й найімовірніше, виплачувати зарплати "новій адміністрації",

– написав політик.

Він припустив, що окупанти спробують видавати бюджетникам та комунальникам "рублеві зарплати", адже ворог безуспішно намагається створити так звану "ХНР". Проте він закликав відправити ці ідеї вслід та руським кораблем.

"Заклик – ігнорувати розрахунок в рублях, по-перше, – рублі це нікчемна бумага, а головне – Херсонщина це Україна!", – пояснив політик.

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