Ворог прорахувався, адже не знав, як українці можуть об'єднатися. Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Ворог дуже прорахувався

За його словами, одесити зараз стали іншими. Деякі регіони України, можливо, з історичного погляду, змінилися трохи раніше.

Взагалі мої земляки – херсонці, як і всі українці сьогодні, взірець мужності,

– наголосив Братчук.

Він зауважив, що українці не обирали, мешканцем якого міста бути – Маріуполя, Одеси, Києва чи Львова. "Нація згуртувалася – це був найголовніший прорахунок ворога", – додав речник Одеської ОВА.

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