Росія може використати хімічну зброю масового ураження проти українських військових, – The Times

У Європі висловлюють занепокоєння, що затяжна війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї на полі бою. Зокрема, серед європейських чиновників виникають розмови про хімічну зброю масового ураження.

Про це пише The Times, звертаючи увагу на регулярні погрози Володимира Путіна щодо ядерної зброї та зростання випадків використання хімічних речовин.

Дивіться також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Чи може Росія застосувати хімічну зброю масового ураження?

Колишній командувач Об'єднаного командування ЗС Великої Британії, генерал Річард Барронс, зазначив для ЗМІ, що ескалація до більш смертоносної хімічної зброї буде невигідною для Москви через високі ризики та міжнародні наслідки. Водночас він визнав, що спокуса вдатися до таких засобів може виникнути.

За даними українських військових, на які посилається The Times, російські війська застосовували небезпечні хімічні речовини понад 9 тисяч разів, з них 6540 – лише минулого року. Йдеться переважно про гранати з газами CS і CN, а також про використання хлорпікрину – задушливого агента, відомого ще з часів Першої світової війни.

Європейські розвідки Нідерландів і Німеччини заявляють, що застосування таких речовин стало "звичайною справою" на фронті. За даними видання, українська сторона повідомляє щонайменше про трьох загиблих військових унаслідок впливу хімічних агентів.

Зверніть увагу! Використання газів CS і CN порушує Конвенцію про хімічну зброю 1993 року та Женевський протокол 1925 року. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність токсичних речовин у зразках із зон бойових дій.

Західні чиновники сумніваються, що Росія повністю знищила свої запаси, як заявляла у 2017 році. Підозри щодо продовження програм зі створення хімічної зброї посилилися після отруєнь Сергія Скрипаля та Олексія Навального, що пов'язують із застосуванням нервово-паралітичного агента "Новачок".

Що відомо про застосування хімічної зброї проти українських військових на полі бою?