Мері Маллон увійшла в історію медицини як перша в США безсимптомна носійка небезпечної інфекції, яка щиро не розуміла своєї провини. Її трагічна доля перетворилася на здатний вразити етичний прецедент, коли заради порятунку суспільства абсолютно здорову жінку назавжди позбавили свободи. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як ірландська емігрантка перетворилася на невидиму зброю масового ураження?

Мері Маллон народилася 1869 року в ірландському графстві Тірон і ще підлітком емігрувала до США, шукаючи кращої долі. Завдяки наполегливості, жорсткому характеру та неабиякому кулінарному хисту вона швидко піднялася соціальною драбиною персоналу з обслуги, ставши високооплачуваною кухаркою для найбагатших родин Нью-Йорка та його елітних передмість. Проте її кар’єрний успіх супроводжувала одна моторошна закономірність.

Куди б не приходила працювати Мері, незабаром там спалахувала епідемія черевного тифу. Хвороба, яка в ті часи зазвичай асоціювалася з бідними нетрями та тотальною антисанітарією, раптом почала косити аристократів у їхніх бездоганно чистих маєтках. Сама ж кухарка завжди залишалася абсолютно здоровою, повною сил і ніколи не мала жодних ознак недуги, що робило її ідеальним, хоч і мимовільним біологічним резервуаром для смертоносної бактерії Salmonella typhi.

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Справжній масштаб катастрофи став очевидним улітку 1906 року, коли родина нью-йоркського банкіра Чарльза Генрі Воррена орендувала розкішний будинок у містечку Ойстер-Бей на Лонг-Айленді. З 11 осіб, які там перебували, 6 раптово злягли від важкої лихоманки. Власники будинку, побоюючись, що не зможуть більше здавати елітну нерухомість в оренду через погану славу, найняли Джорджа Сопера – видатного інженера-санітара та епідеміолога. Сопер провів блискуче розслідування, гідне найкращих детективів.

Він скрупульозно проаналізував історію працевлаштування Мері з 1900 по 1907 рік і виявив, що з 8 родин, де та працювала, у 7 сталися спалахи тифу. Головним інструментом передачі інфекції виявилася її фірмова страва – домашнє персикове морозиво. Оскільки цей вишуканий десерт не проходив термічної обробки, бактерії, які потрапляли на їжу з рук кухарки (через недотримання базової гігієни), виживали й гарантовано інфікували господарів.

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Хто така Тифозна Мері та чому її 26 років тримали в ізоляції: дивіться відео OriginsOSU

Чому держава засудила здорову жінку до довічного ув'язнення на віддаленому острові?

Коли Сопер нарешті розшукав Мері на новій роботі на Парк-авеню і спробував пояснити їй ситуацію, вимагаючи зразки для аналізів, розлючена жінка накинулася на нього з великою виделкою для м'яса, щиро вважаючи вченого божевільним. Ця категорична відмова співпрацювати змусила Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка діяти максимально радикально, залучивши поліцію та відому докторку Сару Джозефіну Бейкер для примусового затримання кухарки навесні 1907 року.

Після лабораторного підтвердження наявності бактерій у її організмі, жінку відправили до карантинної лікарні Ріверсайд на ізольованому острові Норт-Бразер. Для Мері це стало справжнім психологічним пеклом – вона почувалася чудово, категорично не вірила в існування мікроскопічних бактерій і вважала себе жертвою жорстокої змови влади. У 1910 році, після тривалих судових баталій та гучного суспільного резонансу, новий комісар охорони здоров'я погодився звільнити Мері за однієї суворої умови – вона мала назавжди відмовитися від професії кухарки.

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Маллон дала офіційну присягу, вийшла на волю і спробувала працювати пралею, але ця виснажлива праця приносила мізерний дохід порівняно з кулінарією. Зневірена, бідна та досі переконана у власній абсолютній правоті, жінка змінила ім'я на Мері Браун і таємно повернулася до улюбленої справи, що призвело до нових фатальних наслідків. У 1915 році у жіночій лікарні Слоун на Мангеттені стався масовий спалах черевного тифу – захворіли 25 медичних працівників, 2 з яких померли.

Епідеміологи швидко знайшли джерело інфекції – нову кухарку, якою виявилася втікачка Маллон. Цього разу суспільство та преса не виявили до неї жодного співчуття, назавжди охрестивши її Тифозною Мері. Жінку негайно заарештували вдруге і повернули на острів Норт-Бразер, де вона провела решту життя у суворій ізоляції, працюючи у місцевій лабораторії мийницею пробірок. У 1932 році жінка перенесла важкий інсульт, який частково паралізував її та прикував до ліжка, а у листопаді 1938 померла від пневмонії у 69 років.

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Загалом доведено, що Мері безпосередньо заразила щонайменше 51 людину, 3 з яких загинули, хоча реальні цифри інфікованих можуть бути значно вищими. Її історія досі залишається наріжним каменем у світовій медичній етиці, яскраво демонструючи надзвичайно болісний конфлікт між базовими правами окремої людини та правом усього суспільства на біологічну безпеку.