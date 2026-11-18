Харизматичний проповідник Джим Джонс обіцяв своїм послідовникам рай на землі, де не буде расизму, бідності та соціальної нерівності, але побудував лише безжальний концентраційний табір. Ця моторошна історія досі слугує кривавим нагадуванням про те, якою крихкою є людська психіка перед зусиллями тоталітарного маніпулятора. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як соціалістична утопія у джунглях Гаяни перетворилася на табір смерті?

У середині 1970-х років релігійна організація "Храм народів", заснована у штаті Індіана та згодом переміщена до сонячної Каліфорнії, почала стрімко втрачати свій бездоганний фасад благодійності. Рятуючись від прискіпливих розслідувань американських медіа та серйозних звинувачень у фінансових махінаціях, податкових злочинах і фізичному насиллі над парафіянами, Джим Джонс наказав своїй пастві мігрувати до Гаяни — невеликої незалежної держави на північному узбережжі Південної Америки.

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Там, серед густих екваторіальних лісів, переселенці орендували понад півтори тисячі гектарів непрохідної землі, щоб побудувати "Сільськогосподарський проєкт Храму народів", який назавжди увійшов у світову історію під моторошною назвою Джонстаун. Адепти щиро вірили, що власноруч будують справжній соціалістичний едем, повністю вільний від расового гніту та капіталістичної експлуатації США, проте реальність виявилася кардинально іншою і набагато жахливішою.

На людей чекала виснажлива фізична праця по 11 годин на добу під палючим тропічним сонцем, мізерні порції рису та бобів, які призводили до масового недоїдання, а також постійні нічні зібрання. На цих обов'язкових зустрічах Джонс годинами транслював свої параноїдальні промови через гучномовці, не даючи людям спати та методично руйнуючи їхню психіку. Відтак до осені 1978 року це ізольоване поселення остаточно перетворилося на жорстоку в'язницю просто неба, щільно оточену непрохідними хащами та озброєною до зубів охороною, яку пафосно називали "Червоною бригадою".

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Тривожні листи від родичів сектантів, які залишилися в Америці, змусили впливового конгресмена від штату Каліфорнія Лео Раяна організувати офіційну урядову слідчу місію. 17 листопада 1978 року він прибув до Джонстауна разом із групою відомих журналістів та представниками стурбованих сімей. Спочатку цей візит здавався цілком мирним – залякані мешканці влаштували святковий концерт і старанно демонстрували фальшиве щастя, але незабаром кілька відчайдухів таємно передали членам делегації записки з благанням забрати їх додому.

Наступного дня, коли Раян та близько 15 перебіжчиків намагалися вилетіти з Гаяни, фанатичні бойовики Джонса влаштували їм криваву засідку. Під шквальним вогнем з автоматичної зброї загинули сам конгресмен, троє журналістів та один із тих членів секти, хто намагався втекти. Цей безжальний розстріл на злітній смузі став фатальною точкою неповернення, яка миттєво запустила механізм наймасштабнішого масового вбивства в сучасній історії США аж до трагічних подій 11 вересня 2001 року.

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Моторошна історія Джима Джонса, що створив секту та довів до смерті 900 людей: дивіться відео WAS_UA

Чому сотні матерів добровільно дали отруту своїм дітям у "білу ніч"?

Божевільний лідер Джим Джонс роками методично готував свою довірливу паству до апокаліптичного фіналу, регулярно проводячи моторошні нічні репетиції масового суїциду, які він цинічно та поетично називав "білими ночами". Коли панічна новина про вбивство американського конгресмена досягла поселення, "преподобний" негайно скликав усіх мешканців до головного дерев'яного павільйону і безапеляційно оголосив, що американські військові десантники незабаром висадяться з парашутами, щоб жорстоко катувати їхніх дітей та назавжди зруйнувати їхню комуну.

І єдиним гідним виходом, за його збоченою та хворобливою логікою, був так званий "революційний акт самогубства" – фінальний політичний протест проти нелюдського капіталістичного світу. У великому металевому чані посеред зали вже була завчасно замішана смертоносна суміш – дешевий фруктовий напій Flavor Aid (який у масовій культурі часто помилково називають Kool-Aid), щедро приправлений величезною дозою ціаніду калію, хлоридом калію та потужними транквілізаторами на кшталт валіуму.

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Найстрашнішим та найболючішим аспектом цієї безпрецедентної трагедії є те, що першими жертвами стали найбеззахисніші члени громади – малюки. Матері, абсолютно засліплені фанатичною відданістю своєму лідеру та паралізовані тваринним страхом перед озброєними охоронцями, добровільно вливали фіолетову отруту з медичних шприців без голок просто до ротів своїх власних немовлят. За лічені хвилини токсична речовина викликала надзвичайно болісні конвульсії, піну з рота та незворотну зупинку дихання. Понад триста дітей у страшних муках загинули того задушливого вечора на руках у своїх батьків.

Ті дорослі, хто раптом усвідомлював жах ситуації й намагався відмовитися пити або втекти у рятівні джунглі, стикалися з холодними дулами автоматів або зазнавали примусових смертельних ін'єкцій просто у спину. Сам боягузливий Джим Джонс не став пити гіркий ціанід разом зі своєю паствою – він обрав швидку смерть від вогнепального поранення в голову, залишивши після себе моторошне поле, густо всіяне тілами 909 людей (загальна кількість жертв того дня, разом з убитими на аеродромі та у столиці Гаяни, склала 918 осіб).

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Руїни сумнозвісного Джонстауна вже давно і безслідно поглинула буйна тропічна рослинність Гаяни. Проте складні психологічні механізми, які дозволили одному харизматичному соціопату повністю підкорити волю тисячі розумних людей, залишаються предметом глибокого вивчення криміналістів, істориків та психіатрів усього світу. Цей жахливий історичний прецедент доводить, що тоталітарні секти та диктатури завжди починаються з солодких обіцянок, і через поступове знищення критичного мислення зрештою приводять звичайних добрих людей до стану покірних виконавців власного смертного вироку.