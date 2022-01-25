Москва демонстративно нічого не спростовує. Забуханому російському суспільству байдуже.

Читайте також Чому Росія робить ставку на відвертих маргиналів

Все мовчить

Навіть російська опозиція, яка обожнює тут тусити, сидить на дупі рівно: ніяких антивоєнних пікетів, закликів до влади, звернень інтелігенції – хоча б чогось, щоб потім не було соромно.

Мовчить їхній Нобелівський лауреат премії миру. Мовчить всесвітньо відомий режисер Сокуров, мовчить киянин Роднянський. Познери всякі.

Товаріщі-гуманісти в РФ, яким завжди болять загальнолюдські цінності по всій планеті, не вважають чимось вартим уваги наміри їхньої єб*нутої держави стерти з лиця землі тримільйонне місто в центрі Європи.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Вони "више етого"

Ще ж нічого неясно, ну і начальству видніше: може це "кієвская власть" хоче бомбити їхній ядерний мордор, а не навпаки.

Ниці хитро*опі боягузи. До якого днища опустилися. Гірше нацистської Німеччини. Ті хоч могли сказати, що не знали.

Держдума розглядатиме звернення до Путіна щодо визнання бойовиків – дивіться відео