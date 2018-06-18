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Хлопчик, який постраждав від вибуху авто у Києві, частково вийшов з коми

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Четверо дітей, які постраждали внаслідок вибуху автомобіля "Волга" минулого тижня, і нині перебувають під наглядом медиків. Троє дівчат перебувають у стабільному стані середньої тяжкості, а хлопчик – у важкому.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу. 

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Хлопчик наразі перебуває у реанімації. Лікарі рятують його здоров'я та вирішують, коли оперуватимуть його око. 

Стан дитини залишається важким, бо це проникаюча травма. На сьогодні спостерігається поступове відновлення свідомості. Ми можемо констатувати частковий вихід із коми. Але про повну стабілізацію стану поки не йдеться,
– зазначив дитячий нейрохірург ОХМАТДИТу Андрій Гаркуша. 

"Видаляти осколки зараз ми не будемо. Наразі це не головне. Головне – боротьба за життя. Якщо і видаляються осколки, то такі, що загрожують життю", – додав завідувач хірургічним відділенням Олександр Грішин. 

Нагадаємо, минулого тижня до медичного закладу госпіталізували четверо дітей, які постраждали внаслідок вибуху в автомобілі "Волга". Діти гралися у відкритій машині, коли знайшли невідомий пристрій і спробували його відкрити. За попередніми даними поліції, розірвалася граната РГД-5. Правоохоронці встановили та доставили власника до районного відділку. Нині слідчі визначають, кому належав вибуховий пристрій. У поліції не виключають версію терористичного акту. 

Теги: Новини Києва Новини України Діти Вибух
Джерело: 24 канал
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