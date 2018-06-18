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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

На Херсонщині восьмирічного хлопчика вбило струмом

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На Херсонщині восьмирічного хлопчика вбило струмом
/ Ілюстративне фото

У Бериславському районі, що на Херсонщині, хлопчика вбило струмом на території непрацюючого підприємства.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини. 

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На місце події прибули слідчо-оперативна група та "швидка". Загиблим від ураження струмом виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі,
– розповіли у поліції. 

Попередньо встановлено, що кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю.

Поліція встановлює осіб, яким належить вказана територія і які б мали забезпечити її охорону та не допускати до об’єкту з високою напругою сторонніх людей.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

Теги: Діти Поліція Кримінальні новини Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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