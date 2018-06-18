На Херсонщині восьмирічного хлопчика вбило струмом

У Бериславському районі, що на Херсонщині, хлопчика вбило струмом на території непрацюючого підприємства.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Читайте також: У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив дитину

На місце події прибули слідчо-оперативна група та "швидка". Загиблим від ураження струмом виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі,

– розповіли у поліції.

Попередньо встановлено, що кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю.

Поліція встановлює осіб, яким належить вказана територія і які б мали забезпечити її охорону та не допускати до об’єкту з високою напругою сторонніх людей.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".