На Хмельниччині мати й доньку підозрюють у продажі дитячої порнографії: з сім'ї вилучили 8 дітей

Понад 1000 файлів збували через закриті телеграм-канали. Про це повідомили у поліції Хмельницької області, Національній поліції та Офісі Генерального прокурора

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Що відомо про зловмисниць?

За даними слідства, із грудня 2025 року до вересня 2026 року 39-річна жінка, зловживаючи залежним становищем власних дітей віком 13 і 16 років, схиляла їх до участі у зйомках порнографічного характеру.

Окрім того, у скоєнні злочину підозрюють її 19-річну доньку. Дівчина самостійно проводила фото- та відеозйомку. Крім того, вона створила й адмініструвала 14 закритих телеграм-каналів, де спільниці розмістили понад 1000 заборонених файлів. Платний доступ до каналів продавали всім охочим, а отримані кошти витрачали на власні потреби.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в транспортному засобі зловмисниць. Вони вилучили мобільні телефони, які фігурантки, ймовірно, використовували для адміністрування телеграм-спільнот.

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З родини вилучили вісьмох неповнолітніх дітей і тимчасово помістили їх до медичного закладу. Їх передали під опіку Служби у справах дітей. Там мають вирішити питання їхнього подальшого влаштування та забезпечити належні умови проживання, догляду й захисту.

Обом жінкам повідомили про підозру за частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігуранткам загрожує до 15 років за позбавлення волі.

Поліція затримала зловмисниць / Фото Нацполіції

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Нагадаємо, нещодавно в Румунії затримали українця, який створив мережу вебресурсів із дитячою порнографією. заробив на цьому майже мільйон доларів.