На Хмельниччині вибухи: БпЛА атакували Старокостянтинів

Ударні БпЛА ворога дісталися до Хмельницької області. Прогриміли вибухи.

Загроза була для Старокостянтинова, як писали Повітряні сили. Ось що відомо на цей момент.

Масована атака: що відомо про обстріл Хмельниччини 2 червня?

Уночі 2 червня Росія вдалася до масованої комбінованої повітряної атаки України. Ударні БпЛА, зокрема, долетіли до Хмельницької області. О 2 годині Повітряні сили повідомили, що група безпілотників рухається на Старокостянтинів з півдня. Прогриміли вибухи.

Атака триває. Під масованим ударом і багато інших міст України, зокрема Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків та Сумщина.