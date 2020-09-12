У психіатричній лікарні на Хмельниччині вночі 12 вересня сталось задимлення. Через це 35 пацієнтів евакуювали. На щастя, горіти лікарня не почала.

Що відбулось у психлікарні

Інцидент стався у селі Скаржинці Ярмолинецького району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

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Задимілось одне з відділень лікарні. Рятувальники прибули до медзакладу близько 2 ночі. Ще до прибуття співробітників ДСНС персонал вивів на вулицю 35 підопічних. Пацієнти перечекали на свіжому повітрі, поки причину інциденту усунули.

Чому сталось задимлення

Надзвичайники знайшли місце задимлення. Дим з'явився через коротке замикання електромережі. На щастя, пожежі не сталось.

Також заклад перевірили на наявність вогнегасників, проінспектували стан внутрішнього та зовнішнього водопостачання, а також справність систем протипожежної сигналізації. З’ясували, що все відповідає вимогам.



Евакуйовані пацієнти / Фото ДСНС



Рятувальники прибули до лікарні / Фото ДСНС