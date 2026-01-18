У Хмельницькій області чули вибухи
- У ніч проти 18 січня у Хмельницькій області та у самому Хмельницькому пролунали вибухи.
- Область атакували ударні БпЛА.
У ніч проти 18 січня Україну атакували дрони-камікадзе. Безпілотники дістались Хмельниччини. В області чули вибухи.
Про вибухи повідомило Суспільне, інформує 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
Гучно в області було близько 2:40 ночі. Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу удару "Шахедів". Вони дістались Хмельниччини з Вінницької області. Місцеві телеграм-канали повідомляли навіть, що вибухи чули у самому Хмельницькому. Ймовірно, БпЛА міг бути над самим містом.
Через 10 хвилин прогриміли повторні вибухи. Наразі невідомо, чи це робота сил ППО чи "приліт". Ще через кілька хвилин – третій вибух. Офіційної інформації від влади чи військових наразі немає.
Протиповітряна оборона близько 2 ночі працювала по дронах і в Київській області. Тривогу через загрозу удару оголосили як на Київщині, так і в самій столиці.
Як відбувався удар безпілотниками у ніч 18 січня?
- Від дрона постраждав Холодногірський район Харкова.
- "Шахед влучив у приватний будинок. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що на місці спалахнула пожежа. Під завалами можуть бути люди.
- На жаль, загинула молода жінка, їй було всього 20 років. Ще одну дівчину доправили до лікарні.