У Хмельницькій області чули вибухи

У ніч проти 18 січня Україну атакували дрони-камікадзе. Безпілотники дістались Хмельниччини. В області чули вибухи.

Про вибухи повідомило Суспільне, інформує 24 Канал.

Дивіться також Окупанти атакують Україну ударними БпЛА: куди летять дрони й де є загроза обстрілу

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

Гучно в області було близько 2:40 ночі. Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу удару "Шахедів". Вони дістались Хмельниччини з Вінницької області. Місцеві телеграм-канали повідомляли навіть, що вибухи чули у самому Хмельницькому. Ймовірно, БпЛА міг бути над самим містом.



Через 10 хвилин прогриміли повторні вибухи. Наразі невідомо, чи це робота сил ППО чи "приліт". Ще через кілька хвилин – третій вибух. Офіційної інформації від влади чи військових наразі немає.



Протиповітряна оборона близько 2 ночі працювала по дронах і в Київській області. Тривогу через загрозу удару оголосили як на Київщині, так і в самій столиці.

Як відбувався удар безпілотниками у ніч 18 січня?