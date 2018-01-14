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Хоче здатись хорошим, – експерт про "багатоходівку" Путіна з кримськими кораблями

10:19, сьогодні 534 Читать новость на русском
Українська військова техніка в окупованому Криму
Українська військова техніка в окупованому Криму / Getty images

Україні в жодному разі не варто погоджуватись на пропозицію Кремля з поверненням кораблів та військової техніки з окупованого Криму, яку озвучив Володимир Путін.

Голова громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж пояснив, що за цю військову техніку Москва в будь-якому випадку ще повинна заплатити.

Читайте також: Чому Путін вирішив віддати військову техніку з окупованого Криму: думка експерта

Я думаю, що це чергова провокація. Відомо, що Україна подала в суд і там розглядається це питання. Мені здається, якщо Стокгольмський суд або в Гаазі ухвалить рішення, щоб Росія повернула кошти або сплатила контрибуцію за це майно, то Москва повинна буде заплатити і за цю військову техніку. Для нас це краще, ніж отримувати те, що вони там зламали,
– сказав Джердж в ефірі ObozTV.

Експерт нагадує, що практично всю техніку, яку повертали окупанти не була справною.

"Нам не потрібно забирати те залізо, яке в неробочому стані. Коли Росія піде з Криму, то цей металобрухт і так там залишиться, але перед цим Росія буде змушена ще сплатити контрибуцію", – наголосив експерт.

За його словами, така пропозиція Путіна є багатоходовою.

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"Він (Путін, – ред.) хоче виглядати таким хорошим, що він щось віддає, і для міжнародної спільноти це новий поворот, що з ним можна домовлятися. І це в очікуванні чергового сплеску санкцій проти Росії", – Голова громадської ліги "Україна-НАТО" не відкидає, що таким чином глава Кремля намагається пом'якшити антиросійські санкції.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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