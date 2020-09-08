Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо Координаційної ради. Зокрема підкреслив, що не визнає її та назвав пропозиції опозиціонерів катастрофою.

Лукашенко не вестиме діалог з Координаційною радою. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ у вівторок, 8 вересня, пише 24 канал.

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Мовляв, він не вважає її представників опозицією та взагалі не знає, хто всі ці люди.

Все, що вони пропонують – катастрофа для Білорусі та білоруського народу. Вони хочуть розірвати всі наші зв'язки з братньою Росією,

– підкреслив Лукашенко.

"Вони хочуть, щоб у нас були платними освіта та медицина. Аби всі наші промислові підприємства були знищені, а робочі – стали безробітними", – переконаний диктатор.

Цікаво! Раніше у Координаційній раді відповіли на звинувачення Лукашенка, що опозиція хоче зіпсувати відносини з Росією.



Її представники запевнили, що хочуть підтримувати "дружні та прозорі стосунки з Росією", як і зі всіма іншими країнами.

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