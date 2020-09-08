Хочуть розірвати зв'язки з братньою Росією: Лукашенко проти діалогу з опозицією
Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо Координаційної ради. Зокрема підкреслив, що не визнає її та назвав пропозиції опозиціонерів катастрофою.
Лукашенко не вестиме діалог з Координаційною радою. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ у вівторок, 8 вересня, пише 24 канал.
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Мовляв, він не вважає її представників опозицією та взагалі не знає, хто всі ці люди.
Все, що вони пропонують – катастрофа для Білорусі та білоруського народу. Вони хочуть розірвати всі наші зв'язки з братньою Росією,
– підкреслив Лукашенко.
"Вони хочуть, щоб у нас були платними освіта та медицина. Аби всі наші промислові підприємства були знищені, а робочі – стали безробітними", – переконаний диктатор.
Координаційна рада опозиції: що відомо
- Її створення ініціювала кандидатка у президенти Світлана Тихановська. Метою роботи органу є проведення нових виборів президента Білорусі та мирна передача влади. Жодної іншої політичної програми або програми реформ у ради немає.
- Білоруська опозиція підкреслює, що це – єдиний представницький орган білоруського суспільства. Він має забезпечити не лише передачу влади, а і згоду в суспільстві, а також нормальну життєдіяльність держави у перехідний період.
- Водночас орган створили для захисту суверенітету та незалежності Білорусі.