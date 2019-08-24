Хода гідності до Дня Незалежності у Києві: онлайн-трансляція

У Києві розпочинається Хода гідності приурочена 28-й річниці Дня Незалежності України. Участь у ній бере президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, видатні українці тощо.

Відзначення Дня Незалежності розпочинається біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Там українці вшанують хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни.

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Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

Участь у Ході Гідності бере президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни та українці, які прославили нашу країну.

Святкування Дня Незалежності України: відео

Після цього над столицею в оригінальному виконанні пролунав гімн України. Його виконали представниця України на дитячому "Євробаченні" Дарина Красновецька у супроводі націонльного оркестру України, композитор Мирослав Скорик та артистки Аліна Паш і Тіна Кароль.

Виконання гімну України на Ході гідності: відео

Одразу після виконання гімну президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він подякував військовим, які захищають наш спокій на Донбасі та перерахував усі важливі для України події: хрещення Київської Русі, видання "Апостола" Федоровим у Львові, вихід Конституції Пилипа Орлика.

Активна боротьба за незалежність почалася понад 100 років тому, тривала вона і в часи СРСР. Микола Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко – учасники Революції на Граніті. І це далеко не весь список всі тих, хто боровся за Незалежність України. Хтось – ціною власної свободи, а хтось – ціною життя,

– наголосив президент.

Після промови президент почав нагороджувати українців, які зробили значні внески в життя України.

Першу нагороду – звання Героя України посмертно – Зеленський вручив матері та дружині загиблого від кулі російського снайпера бійця Андрія Волоса.

Також нагороди отримали інші військові, правоохоронці, рятувальники тощо.

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Зауважимо, наприкінці дійств у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. На ньому виступить солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка, 18 піаністів і народних артистів України.

Як святкуватимуть День Незалежності в Україні?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.



Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності та Марш Захисників.