Україна продовжує боротися з коронавірусом ударами граблів собі по лобі. Далі – оригінал російською.

С удивлением узнал о закрытии въезда для иностранцев в Украину. Я понимаю, что для многих категорий въезд открыт, понимаю, по списку ограничений, что правительство решило, таким образом, закрыть въезд паломникам из Израиля c целью ограничить распространение коронавируса. Но по факту под это ограничение попадет много других людей из других стран, и созданные ограничения все равно не остановят полностью въезд хасидов, а только сократят их численность, за счет создания проблем значительно большему числу людей.

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Пустили все на самотек

Я бы понимал логику, если бы в Украине проводились хоть какие-то системные меры по борьбе с коронавирусом. Но в Украине карантин не соблюдаются, деньги из фонда по борьбе с коронавирусом потрачены не на тесты и маски для граждан, а на дороги, люди проводят массовые акции без всяких масок, большинство людей не носит маски даже в транспорте, не проводится массовое тестирование – так с какой стати закрывать въезд гражданам других стран? Это у них будет проблем больше, чем у нас.

Введите обязательное тестирование, или введите обязательный тест раз в неделю, или страховку на COVID-19, или карантин две недели, либо другие придумайте ограничительные меры, но зачем вы закрываете полностью въезд иностранцам, как это связано с нашей безмасочной реальностью?

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