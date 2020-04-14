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      Холодницький повідомив Труханову про підозру через незадеклароване майно дружини

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      Труханов не задекларував майно і гроші дружини, тому отримав підозру у злочині / nv.ua/project/odessy-papa-40005754

      Керівник САП Назар Холодницький 14 квітня повідомив міському голові Одеси Геннадію Труханову про підозру в поданні ним недостовірних відомостей до декларації про доходи за 2017 рік. Зокрема, Труханов не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині.

      Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там уточнили, що Труханов не задекларував квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права та інше, що належали його дружині. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 мільйона гривень.

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      Дії Труханова кваліфіковано за ознаками злочину "декларування недостовірної інформації". Покарання за такий злочин – штраф від 22 тисяч 500 гривень до 51 тисячі гривень або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або ув’язнення на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

      У яких ще справах фігурує Труханов? На сьогодні у Вищому антикорупційному суді слухаються ще 2 справи, де фігурує Труханов. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015 – 2016 роки. Інша – щодо заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету в результаті схеми придбання приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню ціною. Ця справа перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Кримінальні новини Назар Холодницький САП е-декларування Геннадій Труханов
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