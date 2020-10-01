Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ і відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці. У "плівках Вовка" він грав не останню роль. І намагався незаконно залишитися на своїй посаді, попри конкурс на нового керівника.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк вважає, що Холоднюк виконав свої зобов'язання перед суддею Вовком. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу. І додала, що Холоднюк потрапляє під люстрацію і взагалі не повинен був очолювати Держсудадміністрацію.

Важливо "Плівки Вовка": голову Держсудадміністрації відсторонили від посади

Холоднюк всіляко намагався залишитися на посаді, тому скористався послугами судді Вовка, розповіла Каленюк.

Він на той час справді мав квоту на призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І він виконав зобов'язання перед Вовком – призначив мінімум одного члена ВККС, лояльного до нього,

– наголосила Каленюк.

Холоднюк один із підозрюваних у справі про плівки Вовка. Але окрім нього, підозрюють ще кілька суддів Окружного адмінсуду. Однак їх не відсторонили від виконання обов'язків, вони і далі "чинять правосуддя" і "рішають діла", зазначила антикорупціонерка.

Їх мала відсторонити Вища рада правосуддя. Але вона відмовилася це зробити, на відміну від ВАКС. Тобто, Холоднюк єдиний, хто не "закритий" суддівським імунітетом,

– зазначила Калинюк.

У чому підозрюють Холоднюка

Холоднюка, голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів підозрюють у створенні злочинної організації. Вони перешкоджали роботі Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За даними слідства, сам Холоднюк намагався незаконно залишитися на посаді, попри конкурс нового голови ДСА. Також він мав гарантувати лояльного до Вовка члена Вищої кваліфкомісії суддів.

Ця справа отримала назву "плівки Вовка", оскільки НАБУ опублікувало аудіозаписи розмов Холоднюка з Вовком та лояльним до нього членом кваліфкомісії суддів. На записах вони обговорювали конкурс на посаду нового глави ДСА.

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