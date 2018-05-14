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Книги для гурманів

Homo Deus: за лаштунками майбутнього

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Ювал Ной Харарі, автор книги
Ювал Ной Харарі, автор книги "Homo Deus. За лаштунками майбутнього"

Ювал Ной Харарі – ізраїльский учений, історик і письменник, автор відомої у всьому світі книги "Sapiens", яка стала бестселером у понад 40 країнах світу.

За словами піарниці видавництва Оксани Гашинської, його нова книга – концептуальний, яскравий і полемічний "Homo Deus. За лаштунками майбутнього", нещодавно вийшла українською спеціально до Книжкового Арсеналу 2018 і вже б'є рекорди продажів. Украй провокаційніша робота, в якій Ювал Ной Харарі розповідає про розвиток людства і перспективи глобальних змін.

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У "Homo Deus" автор піднімає філософські питання, аналізує досвід, який людство здобуло за час свого розвитку, заглиблюється в наші емоції і свідомість – усі ті чинники, які формують ХХІ століття – від подолання смерті до створення штучного життя.

Він стверджує, що ми є свідками епохи кардинальних змін: уперше війни, епідемії та голод з неконтрольованих стихійних явищ перетворюються на проблеми, які мають політичне рішення; уперше більше людей помирає від переїдання, ніж від недоїдання; уперше кількість випадків суїциду перевищує кількість убитих унаслідок бойових дій, терактів і злочинів.

Люди завжди хотіли подолати старість і злидні й дорівнятися до богів. Але для цього вони маюсь отримати контроль над власною біологічною основою. На допомогу нам уже зараз приходять різноманітні пристрої зі штучним інтелектом. Та чи впевнені ми, що комп’ютери не мають жодних відчуттів чи бажань?

Приміром, нанотехнології в медицині найближчим часом зможуть, якщо не досягти безсмертя, то принаймні подвоїти тривалість нашого життя. Автор делікатно запитує, якщо ви вирішили створити сім’ю у 20 років, чи погодитесь жити зі своєю половинкою наступні сто років? Тобто, щастя є розмитішим поняттям, ніж здоров'я, але його також можна досягти за допомогою психотропних стимуляторів і терапевтичних практик.

Центральне питання книги: якою стане людина? І щодо відповіді Харарі досить практичний і докладний. Досягнення генної інженерії, стверджує він, найближчим часом зможуть вплинути на появу диво-дітей з підвищеним рівнем інтелекту. Медицина буде не лише лікувати, а й поліпшувати наш вигляд. І це все ще до того, як ми навчимося інтегрувати в наш мозок електронні інновації і таким чином завершити когнітивну революцію. Зрештою, така версія людини стане доступною тільки для еліти – дуже заможних, найрозумніших і для їхніх дітей.

Саме наша здатність вбачати в своїх діях і думках певний сенс сприяла поступу нашого біологічного виду і численним відкриттям, вважає історик Ювал Ной Харарі.

Автор переконаний, що в ХХI столітті головною релігією стане гуманізм, що скидає з п’єдесталу Бога і плекає ідею надлюдини. Саме гуманізм, за словами Харарі, спонукатиме нас до пошуку безсмертя та створення нових форм життя.

Тож хто ми є насправді? І як ми захищаємо цей тендітний світ від власних руйнівних сил? Це наступний етап еволюції. Це Homo Deus.

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Автор: Книги для гурманів
Теги: Новини політики Література Публікації
Джерело: 24 Канал
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