Эта весна с ее глобальными проблемами, изменениями и тревогами настолько перевернула мир, что мы до сих пор не можем оправиться от потрясения.

Но жизнь продолжается, уже лето, и нам стоит проводить его в хорошем настроении.

Сергей Притула рекомендует! На любой вкус и настроение: семь книг, которые стоит прочитать

Два великих ныне живущих мудреца рассказывают о том, как стать счастливыми и развивать в себе положительные качества, которые будут поддерживать нас в состоянии радости на протяжении всей жизни.

2. "Гормоны счастья" Лоретта Бройнинг

Физиолог и исследователь мозга объясняет, как за 45 дней адаптировать к современным реалиям наш "древний мозг", который отвечает за ощущение счастья.

3. "Путь художника" Джулия Кэмерон

Руководство по преодолению творческого небытия, способное подарить радость созидания, возродить забытый талант и вернуть самому отчаявшемуся человеку веру в то, что он достоин творить, не оглядываясь ни на какую критику.

4. "Отпусти. Практика Управления чувствами и эмоциями." Дэвид Хокинс

Метод избавления от негативных эмоций, помогает перестать сопротивляться позитивным изменениям в нашей жизни, стать добрее, великодушнее и счастливее.

5. "Безграничный разум. Учиться, учить и жить без ограничений" Джо Боулер

Научно-обоснованный подход педагога-новатора, помогающий открыть многие двери в жизни: каждый из нас обладает безграничным потенциалом развития и способен овладеть буквально любым навыком – в любом возрасте.

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6. "Фактологичность" Ханс Рослинг, Анна Рослинг Ренлунд, Ола Рослинг

Книга – глоток свежего воздуха, которая с помощью чистых фактов и статистики доказывает, что мир вовсе не катится в яму, и наша задача — научиться отделять наблюдения от предрассудков, чтобы увидеть реальную картину