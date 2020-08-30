Хорватія опинилася у червоній зоні: нові правила для українців
У Хорватії погіршилася епідеміологічна ситуація і МОЗ України внесло країну до країн червоної зони. Відтак правила для українських туристів змінилися.
30 серпня Хорватія потрапила до червоної зони за поширенням коронавірусу. Про це повідомили на сайті МОЗ.
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Нові правила для українців
Українські громадяни та іноземці при в'їзді в Україну з Хорватії, будуть зобов'язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".
Самоізоляцію можна припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Додамо, що у "червоному" списку залишаються Албанія та Чорногорія.
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Карантин в Україні: головне
- Станом на 30 серпня в Україні кількість активних випадків сягає 59 813. Загалом з початку епідемії коронавірусу виявили 119 074 випадків інфікування.
- 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборонив в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона чинна вже з 28 серпня.
- Уряд ухвалив рішення і продовжив карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно. До того часу в Україні діятиме карантин у форматі поділу на чотири зони, однак з певним посиленням обмежень.