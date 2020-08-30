У Хорватії погіршилася епідеміологічна ситуація і МОЗ України внесло країну до країн червоної зони. Відтак правила для українських туристів змінилися.

30 серпня Хорватія потрапила до червоної зони за поширенням коронавірусу. Про це повідомили на сайті МОЗ.

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Нові правила для українців

Українські громадяни та іноземці при в'їзді в Україну з Хорватії, будуть зобов'язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Самоізоляцію можна припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Додамо, що у "червоному" списку залишаються Албанія та Чорногорія.

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