Міністр тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед заявили, що хорватський досвід безпечної реінтеграції може стати базою для української. Однак модель в України має бути власна.

На зустрічі представників України та Хорватії у Загребі обговорили безпечну реінтеграцію Донбасу. Про це повідомляє Міністерство тимчасово окупованих територій.

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Водночас, Хорватія поділилася власним досвідом відновлення суверенітету держави.

Одним із найважчих викликів було пояснити людям, які жили в окупації, що вони не окрема країна, пояснити, що війна завершена, займатися питаннями реабілітації, в тому числі психологічної,

– підкреслив Медвед.

Хорватія про реінтеграції Донбасу

За словами Медведа, складовими безпечної реінтеграції є демілітарізація, запровадження перехідного періоду, поновлення майнових прав та соціально-гуманітарна політика. Крім того, чиновник наголосив на встановленні державного устрою на всіх територіях та примиренні між населенням.

Важливим є запровадження інформаційного суверенітету та правильної інформполітики.

Хорватський міністр наголосив на необхідності прийняти закони про відповідальність та амністію. Все для того, аби притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв воєнні злочини.

Що сказав Резніков

Резніков звернувся до посадовців Хорватії з проханням допомогти Україні написати засади державної політики перехідного правосуддя.

Реінтеграція – це про людей, а не тільки про території. У нас 420 тисяч учасників бойових дій. Через війну у той чи інший спосіб пройшли понад 1,5 мільйона наших громадян. Мир – це питання номер один для України, але точно не мир будь-якою ціною,

– додав міністр.