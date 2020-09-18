Резніков заявив, що реінтеграція Донбасу триватиме не одне десятиліття
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що на безпечну реінтеграцію окупованих територій Донбасу знадобиться щонайменше 25 років.
Таку оцінку Резніков дав під час свого виступу у Верховній Раді 18 вересня, повідомляє 24 канал.
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Він зазначив, що реінтеграція територій, які зараз тимчасово окуповані, не відбуватиметься відразу після завершення війни.
Чому я говорю, що реінтеграція триватиме 25 років? Я так кажу, тому що це правда. Кінець війни та реінтеграція не збігатимуться в часі, оскільки ми говоримо про безпечну реінтеграцію,
– зауважив Резніков.
Віцепрем'єр пояснив, що безпечна реінтеграція – це та, яка не розірве країну й не створить нових ризиків. Саме тому вона триватиме мінімум одне покоління.
Також він наголосив, що після завершення гарячої фази конфлікту настає перехідний період, у якому важливо передбачити механізми перехідного правосуддя.
Скільки грошей треба для відновлення Донбасу
- Радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко раніше заявив, що на відновлення окупованої частини Донбасу потрібно приблизно 10 мільярдів доларів. Це становить приблизно 5 – 7% ВВП України.
- На думку радника глави держави, для того, аби відновити окуповані території Донецької та Луганської областей необхідно створити окремий фонд.
- Окрім цього, для реінтеграції Донбасу знадобляться й гроші міжнародних донорів.