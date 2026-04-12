Хотів побачити Путіна: батько Ілона Маска відвідав великоднє богослужіння в Москві

У Москві зустрічали Великдень у храмі Христа Спасителя. Серед гостей були Владімір Путін, мер Москви Сергій Собянін і батько Ілона Маска Еррол Маск.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як Еррол Маск святкував Великдень у Москві?

У храмі Христа Спасителя у Москві зустріли Великдень. Саме у цей храм сходив і російський диктатор Владімір Путін з мером Москви Сергієм Собяніним.

Серед гостей виділявся батько Ілона Маска Еррол Маск. Він єдиний, хто сидів на стільчику, поки всі інші люди стояли.



Еррол Маск у московському храмі / Фото "Дождь"

Священник РПЦ Владислав Береговой пояснив, що у храмі Христа Спасителя лави стоять біля входу, тому люди приносять з собою стільчики.

Батьку Ілона Маска 79 років. Коли вам буде 79 років, я думаю, ви теж будете просити, щоб вам, для того, щоб ви відвідали три- або навіть чотиригодинну службу, дали стільчик. Тому, мені здається, обговорювати таке питання взагалі дивно,

– зазначив він.

Еррол Маск у храмі в Москві: дивіться відео

Як Путін вітав росіян з Великоднем?