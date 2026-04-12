Хотів побачити Путіна: батько Ілона Маска відвідав великоднє богослужіння в Москві
- Еррол Маск, батько Ілона Маска, відвідав великоднє богослужіння в храмі Христа Спасителя в Москві разом з Владіміром Путіним і мером Москви Сергієм Собяніним.
- Маск сидів на стільчику під час служби, що можна пояснити його віком 79 років і тривалістю богослужіння.
У Москві зустрічали Великдень у храмі Христа Спасителя. Серед гостей були Владімір Путін, мер Москви Сергій Собянін і батько Ілона Маска Еррол Маск.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Як Еррол Маск святкував Великдень у Москві?
У храмі Христа Спасителя у Москві зустріли Великдень. Саме у цей храм сходив і російський диктатор Владімір Путін з мером Москви Сергієм Собяніним.
Серед гостей виділявся батько Ілона Маска Еррол Маск. Він єдиний, хто сидів на стільчику, поки всі інші люди стояли.
Еррол Маск у московському храмі / Фото "Дождь"
Священник РПЦ Владислав Береговой пояснив, що у храмі Христа Спасителя лави стоять біля входу, тому люди приносять з собою стільчики.
Батьку Ілона Маска 79 років. Коли вам буде 79 років, я думаю, ви теж будете просити, щоб вам, для того, щоб ви відвідали три- або навіть чотиригодинну службу, дали стільчик. Тому, мені здається, обговорювати таке питання взагалі дивно,
– зазначив він.
Як Путін вітав росіян з Великоднем?
Під час привітання президент Росії цинічно сказав, що "велике свято Великодня наповнює серця мільйонів людей щирою радістю, вірою у всепереможну силу життя, у торжество любові, добра та справедливості".
Це прозвучало на тлі повномасштабної війни проти України та безперервних обстрілів мирних міст.