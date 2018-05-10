"Хотів випити за вас": із президентом Чехії трапився інцидент у посольстві Росії( відео)

9 травня президент Чехії Мілош Земан взяв участь в урочистому прийомі в посольстві Російської Федерації в Празі з нагоди 73-ї річниці перемоги у Другій світовій війні і поскаржився, що не має чого випити до тосту.

Про це повідомляє видання TN.cz.

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Зокрема, під час урочистостей Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою.

На закінчення я хотів би випити за ваше здоров'я. Але, як я бачу, мені дали тільки мінералку,

– сказав він на закінчення свого привітання.

Окрім чинного президента Чехії, у зустрічі взяли участь також колишній президент країни Вацлав Клаус та деякі інші політики.