"Хотів випити за вас": із президентом Чехії трапився інцидент у посольстві Росії( відео)
9 травня президент Чехії Мілош Земан взяв участь в урочистому прийомі в посольстві Російської Федерації в Празі з нагоди 73-ї річниці перемоги у Другій світовій війні і поскаржився, що не має чого випити до тосту.
Про це повідомляє видання TN.cz.
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Зокрема, під час урочистостей Земан виступив з промовою, яку він виголосив російською мовою.
На закінчення я хотів би випити за ваше здоров'я. Але, як я бачу, мені дали тільки мінералку,
– сказав він на закінчення свого привітання.
Окрім чинного президента Чехії, у зустрічі взяли участь також колишній президент країни Вацлав Клаус та деякі інші політики.
Джерело: 24 Канал
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