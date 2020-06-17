Сьогодні для українців одним з найпопулярніших варіантів інвестицій власних грошей є саме нерухомість. Після купівлі квартири, інвестори нерідко пізніше здають її в оренду та отримують дохід. Проте, апартаменти, які ви купуєте для власного проживання відрізняються від житла, яке здаватиметься в оренду. На що варто звернути увагу під час купівлі квартири під оренду – читайте в матеріалі.

Існують різні критерії для квартир і залежать вони саме від цілей для яких ви купуєте нерухомість, повідомляє Дім 24.

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За словами працівників відділів продажу, все залежить від цільової аудиторії, на яку ви орієнтуватимесь під час пошуку орендарів.

Вибираючи квартиру, для здачі її в довгострокову оренду, мені здається, перш за все необхідно визначити майбутню цільову аудиторію. Тобто, зрозуміти – кого ви хочете бачити в якості орендаря,

– розповідає керівник відділу продажів компанії Lev Development Іванна Іванків.



Фото LEV Development

Поради для купівлі квартири під оренду

Цільова аудиторія

Сім'ї з дітьми віддадуть перевагу великим квартирам в мікрорайонах з розвиненою соціальною інфраструктурою. Дитячий садок, школа, парки для прогулянок та мережеві супермаркети – це саме те, що приваблюватиме сімейних людей.



Важливим фактором для сімей є наявність соціальної інфраструктури / Фото LEV Decelopment

Успішні молоді люди шукають, як правило, 1, 2-кімнатні квартири в середмісті або поблизу місця роботи (зокрема, великих бізнес-центрів). Для них важлива близькість ТРЦ, барів, ресторанів та інших атрибутів життя у великому місті.

Якщо ви хочете здавати житло студентам, то найкращим варіантом будуть невеликі квартири поблизу навчальних закладів. Для них ключовим фактором у виборі квартири є ціна.



Молодь вибирає недорогі квартири поряд з офісними центрами та вишами / Фото Unsplash

Дослідивши околиці навколо майбутньої квартири, ви зможете швидше визначити свою цільову аудиторію та почати отримувати дохід.

Чи має значення поверх при купівлі житла під оренду

Ні, поверх у цьому випадку не стане ключовим фактором. Набагато важливішими є вигідні пропозиції розтермінування оплати.



Не має значення на якому поверсі ви придбаєте квартиру / Фото LEV Decelopment

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