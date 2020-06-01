Вже найближчим часом почнеться реставрація східної вежі Поморянського замку. Побудована ще у XV столітті фортифікаційна споруда сьогодні напівзруйнована та потребує негайної реставрації. Загальну вартість робіт оцінюють у 6,8 мільйонів гривень, проте на сьогодні виділено лише близько 3 мільйонів. Більше про замок читайте в нашому матеріалі.

Про процес відновлення фортеці розповіла кураторка ініціативної групи з відродження Поморянського замку та засновниця благодійного фонду "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів, пише Дім 24.

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Ми маємо довести реставрацію до кінця, мати щось доконане, інакше в цю справу ніхто не повірить. Тому через два тижні будемо шукати підтримки, залучати всіх небайдужих для того, аби сповна профінансувати проєкт,

– розповіла кураторка.



Сьогодні замок перебуває у жалюгідному стані / Фото Vgolos

Про реставрацію замку заговорили ще у 2016 році, а у 2017 на роботи виділили близько 800 тисяч гривень. Проте цих грошей вистачило лише на встановлення стабілізаційних дерев'яних опор. Однак у квітні 2018 року завалилась стіна найстаршої частини замку – східної.

Поморянський замок є пам'яткою архітектури національного значення, а після закінчення реставраційних робіт, на його території планують відкрити музей.

Історія замку

До 1462 року замок належав подільському воєводі Грицьку Кердейовичу, опісля – його сину, теребовлянському старості – Сигізмунду Кердею. Останній загинув під час оборони фортеці від татарського нападу.



Одна з веж замку / Фото Фотографії старого Львова

Пізніше замок перейшов у власність до Сігізмунда Сененського. А у 1675 році його таки спустошили турки, фортецю відбудували, проте у 1684 його зруйнували вже татари.

Попри усі негаразди, Поморянський замок був улюбленим місцем перебування короля Яна Собєського, який витратив на його відбудову 25000 злотих. Після цього замок зміг витримати усі наступні набіги.

Після смерті короля замок переходив із рук в руки та зазнав серйозних пошкоджень. Проте найбільшою катастрофою в його історії стала пожежа у 1771 році.

Протягом XIX століття родина Прушинських, які стали новими власниками фортеці, відновили його інтер'єри, покрили замок бляхою та заклали парк і теплиці.



Внутрішній двір замку у 1925 році / Фото Фотографії старого Львова

Наприкінці 1876 року замок перейшов у власність родини Потоцьких, які опікувались замком до початку Другої світової війни та змогли своїми силами відновити його після Першої світової війни.

Під час нацистської окупації в замку мешкали два гестапівці, який пізніше розстріляли воїни УПА. В радянські часи тут розташовувався райком комуністичної партії, а пізніше професійне училище.

Що відомо про замок

Розташований у Золочівському районі Львівської області в селищі міського типу Поморяни. Побудували його на невеликому пагорбі, який колись омивався з трьох сторін ставами та водами річок Золота Липа і Махнівка.



Замок активно руйнується в останнє десятиліття / Фото POMORIANY CASTLE

Територія разом із замком мала прямокутну форму. Сама будівля була двоповерховою з кутовими вежами та великим подвір'ям. В центрі північного крила замку була в'їзна вежа, до якої вів міст.

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Перша згадка про фортецю барокового стилю датується 1497 роком. За однією з версій архітектором замку був Шарль Бенуа. Фортеця зведена з каменю та цегли.