Поєднання готики та Відродження: історія будівлі Національного банку України – фото

22 грудня 1917 року Центральна Рада України прийняла закон про перетворення будівлі Держбанку Росії у Києві на Український державний банк. Реконструкцію тодішньої головної фінансової установи країни доручили відомому архітектору Олександру Васильовичу Коболєву.

Оновлена будівля Національного Банку України відсвяткувала своє сторіччя у 2017 році, повідомляє Дім 24.

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Від архітектора вимагали привабливий естетичний вигляд майбутньої будівлі, ніяких дерев'яних частин, задля пожежної безпеки. Також споруда повинна бути міцна, так щоб вона не потребувала ремонту в найближчі кілька десятків років.

Фото зроблене на початку будівництва приміщення / фото: НБУ

В результаті, в дизайні свого проєкту Олександр Коболєв поєднав північно-італійську готику та раннє флорентійське Відродження. Художнє оформлення банку виконав італійський майстер Еліо Саля, який є автором знаменитих фантастичних істот на Будинку з химерами.

Що вийшло в результаті

Зовнішній вигляд будівлі вражає архітектурними формами / фото: Delo.ua

Так виглядав головний зал НБУ на початку минулого століття / фото: НБУ

По завершенню робіт в Києві з'явилась двоповерхова будівля, із цокольним приміщенням, а також підвалом. Банк був оснащений центральним паровим опаленням, електричним освітленням. Проте найбільше вражає те, що приміщення обладнали першою в Європі системою протипожежної безпеки, а також системою вентиляції, яка становила дев'яту частину загального бюджету проєкту.

Особливості декору

Окрім практичності, яку вимагає специфіка роботи банкірів, архітектори приділили багато часу для оздоблення будівлі всередині та зовні. Так, на фасаді можна побачити чотири псевдогерби різних сфер діяльності, що потребують банківського кредиту. жезл Меркурія символізує торгівлю; зубчасте колесо, циркуль і рейсшини – промисловість; ланцюг і снопи колосків – сільське господарство; якір, колесо і крила – транспорт.

Всередині операційна зала банку прикрашена скульптурами античних богів. В різних кутках можна побачити Гермеса, Гефеста, Деметра та Афіну.

Масштабна перебудова

На скляній стелі височіє покровитель Києва архістратиг Михаїл / фото: Петропавлівка City

У 1934 році Київ знову став центром вже на той час радянської України. Приміщення банку тоді не відповідало вимогам часу. Тому, той таки Коболєв зводив ще один поверх. Проєкт був ризикованим, проте дуже успішним.

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Сьогодення

Головний зал зазнав масштабного ремонту на початку 90-х років / фото: TK Media

20 березня 1991 року був прийнятий закон, за яким Українська республіканська контора Держбанку СРСР перетворювалася на Національний банк України зі статусом центрального емісійного банку держави. Сама будівля з того часу кілька разів зазнавала ремонту.