Популярні архітектурні видання Calvert Journal і ArchDaily створили спільний проєкт, в якому знайомлять читачів з архітектурними "шедеврами" епохи панування соціалізму в Східній та Центральній Європі. Пропонуємо читачам поглянути на 5 знакових житлових багатоповерхівок радянської епохи.

Загалом видання представлять 50 монументальних споруд, інформує Archdaily.

Попередня публікація: В скелі, лісі та на вершині гори: 5 гігантських меморіалів родом з соціалізму – фото

5 футуристичних житлових будівель з епохи соціалізму

Будівля Наркомфіну / Москва, Росія



Такий тип житлових будинків забракували в СРСР / Фото Archdaily

Яскравий зразок так званого "перехідного" типу будівництва у СРСР. Будівля була одним з перших зразків радянського конструктивізму, та була побудована у 1932 році. Це приклад будівництва, якому так і не знайшлося місця у тодішніх уявленнях влади про "правильну архітектуру".

Romanița / Кишинів, Молдова



Будівля була зведена у 1986 році / Фото Archdaily

Місцеві називають цей монументальний житловий будинок маргариткою. Під час будівництва ходили різні чутки про призначення величезного приміщення. Втім, 23-поверховий радянський хмарочос виявився житловим будинком.

Будівля має кругове розташування квартир, через форму конструкції. На кожному поверсі розташовано по 8 двокімнатних квартир, кожна з яких має балкон. Багатоповерхівка функціонує за прямим призначенням до сьогодні.

Оболонська "кукурудза" / Київ, Україна



Колись цей будинок вважався елітним / Фото Archdaily

Величезну на той час житлову будівлю кияни прозвали «кукурудзою». Структура хмарочоса була зібрана за допомогою важкої техніки, та в кінці 1980-х вважалися розкішними та розміщували еліту радянського Києва.

Втім сьогодні власники квартир адаптували помешкання під власні потреби, змінивши вигляд фасаду, а сама будівля потребує ремонту.

Плоєшті-Північний / Бухарест, Румунія



Вцілілу будівлі кілька разів реставрували / Фото Archdaily

Район Плоєшті-Північний задуманий як модерністський район. Загалом тут набудовано будинків на 10000 квартир, два магазини, школи, фабрики та зелені насадження. Комплекс побудований у 1971 році в Плоєшті – місті-супутнику Бухареста.

Бетонні блоки в цьому районі вирізняються прямими лініями та композиціями, які розділені зеленими або комунальними просторами.

Втім стати знаковим районом для Румунії, Плоєшті-Північний не встиг. Вже через 6 років після закінчення будівництва, регіон потрусив сильний землетрус, якого радянські архітектурні "шедеври" не пережили. Вціліла лише будівля, яка зображена на фото.

"Держбуд" / Баку, Азербайджан



Будівля зведена ще у 1975 році / Фото SOSBrutalism

Розміщена в центрі столиці Азербайджану, ця дивна 16-поверхова споруда виділяється своєю висотою та трапецієподібною формою.

До теми: Космос, Київ та Інтерконтинентал: 5 масштабних готелів родом з соціалізму – фото

Своїм багатогранним фасадом будівля нагадує бетонну гармошку. Після років занепаду, житловий будинок "Госстроя" все ще стоїть, і хоча фасад змінив свій вигляд, загальні обриси лишились ті самі.