Многоэтажка с энергосберегающим фасадом: пример из Калифорнии – фото

Архитектурная компания Kohn Pedersen Fox Associates анонсировала разработку дома с энергосберегающим фасадом. Для этого вместе соединили три дома общей площадью более 111 тысяч квадратных метров.

Проект расположится в городе Сан-Хосе, что в Калифорнии, пишет Archdaily.

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Рядом компания Google планирует открыть "транзитное село" на 743 тысячи квадратных метров. Именно поэтому этот участок был выбран неслучайно.

Проект будет содержать много открытых террас. Первый этап строительства экологического офисного здания ожидается завершить в 2023 году.



Три отдельных здания теперь станут тесно связанными между собой / фото: Archdaily

Наша цель – создать чуткое и здоровое здание, которое выдержит испытание временем благодаря присущей ему гибкости,

– рассказывает один из разработчиков.



Деревянные плиты облицовывают потолок здания / фото: Archdaily

Что касается его энергоэффективной стратегии, здание включает высокоэффективный фасад, пассивные системы охлаждения и высокоэффективные осветительные системы. Специальная пленка, покрывающая 20% здания, помогает уменьшить потребление энергии внутри.



Стены будут иметь большое количество окон / фото: Archdaily

На дизайн проекта влиял тамошний сухой и теплый климат.



Большие террасы являются необходимостью при таком климате / фото: Archdaily

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Большие напольные плиты проекта распространяются и на внешних террасах, внедряя достаточно дневного света благодаря инновационной и экологически оформленной фасадной системе.