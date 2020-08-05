В графстве Гальонг, что в Южной Корее посреди леса открыли отель. Однако номера здесь размещены в небольших автономных павильонах различной формы и разбросаны по участку. Больше о необычном отеле – читайте в материале.

Рецепция гостиницы, рестораны, спа-центр и бассейны здесь размещены в большом бетонном здании, сообщает Archdaily.

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В целом гостиничный комплекс должен напоминать большое дерево, где павильоны-комнаты являются листьями на нем.

Лес на этом участке негустой / Фото Archdaily

Добраться сюда довольно непросто через холмистый ландшафт, а к рецепции ведет небольшая лесная тропинка вдоль каменной стены.

Главное сооружение здесь сделано в форме треугольника, которое имеет конструкцию с подвижной кровлей, которая предназначена для того, чтобы посетители все еще ощущали себя частью природы.

Здание предлагает много услуг для гостей / Фото Archdaily

Центральная часть основного здания – это двор в лесу, состоящий из лестничной террасы на природе. Также здесь размещены кинотеатр, конференц-зал, и другие комнаты.

Павильоны имеют разную форму / Фото Archdaily

Кроме павильонов, отель также предлагает посетителям остановиться в одном из двух деревянных домиков. Интересно, что сами павильоны имеют разную форму и интерьер.

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Каждый отдельный павильон внутри ничем не отличается от типичного гостиничного номера, возможно даже просторнее.

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