Жизнь в павильоне: в Корее открыли отель, где номера разбросаны по лесу – фото
В графстве Гальонг, что в Южной Корее посреди леса открыли отель. Однако номера здесь размещены в небольших автономных павильонах различной формы и разбросаны по участку. Больше о необычном отеле – читайте в материале.
Рецепция гостиницы, рестораны, спа-центр и бассейны здесь размещены в большом бетонном здании, сообщает Archdaily.
Вас может заинтересовать: Дом в форме пузыря: харьковский архитектор создал необычное жилье – фото
В целом гостиничный комплекс должен напоминать большое дерево, где павильоны-комнаты являются листьями на нем.
Лес на этом участке негустой / Фото Archdaily
Добраться сюда довольно непросто через холмистый ландшафт, а к рецепции ведет небольшая лесная тропинка вдоль каменной стены.
Главное сооружение здесь сделано в форме треугольника, которое имеет конструкцию с подвижной кровлей, которая предназначена для того, чтобы посетители все еще ощущали себя частью природы.
Здание предлагает много услуг для гостей / Фото Archdaily
Центральная часть основного здания – это двор в лесу, состоящий из лестничной террасы на природе. Также здесь размещены кинотеатр, конференц-зал, и другие комнаты.
Павильоны имеют разную форму / Фото Archdaily
Кроме павильонов, отель также предлагает посетителям остановиться в одном из двух деревянных домиков. Интересно, что сами павильоны имеют разную форму и интерьер.
К слову: Квартира, как коттедж – дизайн сейсмостойких зданий на берегу Тихого океана: фото
Каждый отдельный павильон внутри ничем не отличается от типичного гостиничного номера, возможно даже просторнее.
Смотрите больше фото отеля из Южной Кореи: