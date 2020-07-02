Неподалік міста Броди, що на Львівщині, є мисливське господарство "Стир", де на острівці на озері побудований унікальний будиночок. Двоповерхова споруда нагадує будинки з фільмів жахів, та стає дедалі популярнішою серед українців. Більше фото готичного будиночка дивіться в матеріалі.

В господарстві є всі умови для хорошого відпочинку великою компанією чи сімєю, пише Lviv 1256.

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На території розташований невеликий готель, вольєри з дикими кабанами, фазанами, сосновий ліс, озеро, пасіка і сам будиночок.



В самому будиночку зупинитись на ночівлю не можна / Фото Lviv 1256

Тут працюють 16 працівників, які обслуговують готель. За наявності вільних місць, зупинитись тут можуть всі охочі.



Місце стає доволі популярнішим серед туристів / Фото Lviv 1256

Окраса господарства – готичний будиночок має гострі шпилі та збудований повністю з дерева. З часом дерево потемніло, що і надало споруді неповторного зовнішнього вигляду.



Люстра є окрасою інтер'єру будівлі / Фото Lviv 1256

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Всередині будиночок не має перекриття між рівнями, проте доволі непогано освітлений.