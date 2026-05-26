Дизайнеры интерьеров отмечают: трендовый вид не всегда означает комфорт в ежедневном использовании.

Какие решения в дизайне интерьера красивые, но не практичные?

Стеклянные перегородки: красиво, но с нюансами

Одним из самых популярных решений в современных ванных являются стеклянные душевые перегородки. Они действительно выглядят легко и эстетично, визуально увеличивают пространство и добавляют "дорогого" вида интерьеру. Впрочем, на практике такие конструкции могут создавать неудобства.

Из-за недостаточной герметичности вода часто попадает на пол, что повышает риск скользких поверхностей. Кроме того, щели и стыки стекла нуждаются в регулярной и тщательной очистке – иначе там быстро скапливается налет и грязь.

Раковина в виде чаши: эффектно, но не всегда удобно

Еще один популярный тренд – накладные раковины в форме чаши или тарелки. Они выглядят очень стильно и часто становятся акцентом в ванной комнате. Но в повседневном использовании такие модели имеют свои минусы. Высокие бортики могут мешать комфортно мыть руки, особенно детям или людям невысокого роста.

Кроме того, вода нередко стекает по внешним стенкам раковины, оставляя следы и требуя более частой уборки.

Специалисты советуют подходить к оформлению ванной комнаты с учетом не только трендов, но и ежедневных сценариев использования. Важно заранее продумать:

как будет стекать вода;

насколько легко мыть поверхности;

удобно ли пользоваться сантехникой ежедневно;

не создают ли дизайнерские решения лишних "слабых мест" в уходе.

Идеальная ванная комната – это не только об эффектном виде, но и о комфорте, который не портит настроение в мелочах ежедневной жизни.

Ранее мы писали, что популярные "инстаграмные" решения не всегда являются удобными и практичными в реальной жизни. К примеру, плинтус скрытого монтажа, который считается настоящим символом "дорогого" ремонта, не нравится строителям из-за сложной установки.

