Які рішення в дизайні інтер'єру гарні, але не практичні?

Скляні перегородки: красиво, але з нюансами

Одним із найпопулярніших рішень у сучасних ванних є скляні душові перегородки. Вони справді виглядають легко та естетично, візуально збільшують простір і додають "дорогого" вигляду інтер'єру. Втім, на практиці такі конструкції можуть створювати незручності.

Через недостатню герметичність вода часто потрапляє на підлогу, що підвищує ризик слизьких поверхонь. Крім того, щілини та стики скла потребують регулярного й ретельного очищення – інакше там швидко накопичується наліт і бруд.

Раковина у вигляді чаші: ефектно, але не завжди зручно

Ще один популярний тренд – накладні раковини у формі чаші або тарілки. Вони виглядають дуже стильно та часто стають акцентом у ванній кімнаті. Але у повсякденному використанні такі моделі мають свої мінуси. Високі бортики можуть заважати комфортно мити руки, особливо дітям або людям невисокого зросту.

Крім того, вода нерідко стікає по зовнішніх стінках раковини, залишаючи сліди та потребуючи частішого прибирання.

Фахівці радять підходити до оформлення ванної кімнати з урахуванням не лише трендів, а й щоденних сценаріїв використання. Важливо заздалегідь продумати:

як буде стікати вода;

наскільки легко мити поверхні;

чи зручно користуватися сантехнікою щодня;

чи не створюють дизайнерські рішення зайвих "слабких місць" у догляді.

Ідеальна ванна кімната – це не тільки про ефектний вигляд, а й про комфорт, який не псує настрій у дрібницях щоденного життя.

Раніше ми писали, що популярні "інстаграмні" рішення не завжди є зручними та практичними у реальному житті. До прикладу, плінтус прихованого монтажу, який вважається справжнім символом "дорогого" ремонту, не подобається будівельникам через складне встановлення.

