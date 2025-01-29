Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, навіть якщо ваш будинок не розташований у зоні ризику, пам’ятайте: повені можуть статися будь-де. Як підготуватися до можливого стихійного лиха, розповідаємо далі.

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Загальне обслуговування будинку

Регулярний догляд за покрівлею, жолобами та водостічними трубами може запобігти серйозним пошкодженням. Перевірте дах на наявність тріщин чи відсутніх черепиць, а також переконайтеся, що всі отвори біля димоходів та труб герметичні. Усунення дрібних проблем сьогодні заощадить великі витрати завтра.

Захист труб у зимовий період

Замерзання труб узимку може спричинити їхній розрив. Утепліть труби та резервуари для води, особливо в холодних зонах будинку, як-от горище чи гараж. Це можна зробити самостійно, використовуючи пінопластову ізоляцію.

Гідроізоляція зовнішніх стін

Закрийте всі тріщини у стінах і використовуйте водовідштовхувальні засоби для гідроізоляції. Додатково герметизуйте точки входу навколо труб і кабелів та встановіть спеціальні протипаводкові двері.

Постійний захист від повеней

Якщо ви мешкаєте у регіоні з регулярними паводками, варто розглянути встановлення бар’єрів проти повеней та автоматичних вентиляційних кришок. Хоча це дороге рішення, воно забезпечує ефективний захист вашого житла.

Як захистити дім від повені: дивіться відео

Поліпшення дренажу в саду

Використовуйте водопроникне покриття, щоб вода могла швидко вбиратися в ґрунт. Приберіть тверді поверхні та розгляньте можливість додавання трави чи спеціальних дренажних систем.

Оновлення ізоляції стін

Обирайте не пористі ізоляційні матеріали з піни, які менше вбирають воду. Це забезпечить стійкість стін навіть у разі затоплення.

Вибір підлогового покриття

На першому поверсі використовуйте водостійкі матеріали, такі як плитка чи бетон. Уникайте килимів, які легко пошкоджуються водою.

Вологостійкі внутрішні матеріали

Обирайте водостійку штукатурку, пластикові плінтуси та металеві меблі для кухні, щоб мінімізувати шкоду в разі затоплення.

Підняття розеток

Розташування електричних розеток на висоті 1,5 метра над підлогою зменшить ризик короткого замикання під час повені.

Зворотні клапани в каналізаційних трубах

Встановлення таких клапанів запобігає поверненню стічних вод у будинок

Підняття фундаменту

У зонах високого ризику розгляньте можливість підняття фундаменту будинку. Це забезпечить додатковий час і захист під час сильних повеней.