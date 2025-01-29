Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, даже если ваш дом не расположен в зоне риска, помните: наводнения могут произойти где угодно. Как подготовиться к возможному стихийному бедствию, рассказываем далее.

Также интересно От этого никто не застрахован: как починить протекающие водосточные трубы,

Общее обслуживание дома

Регулярный уход за кровлей, желобами и водосточными трубами может предотвратить серьезные повреждения. Проверьте крышу на наличие трещин или отсутствующих черепиц, а также убедитесь, что все отверстия у дымоходов и труб герметичны. Устранение мелких проблем сегодня сэкономит большие расходы завтра.

Защита труб в зимний период

Замерзание труб зимой может привести к их разрыву. Утеплите трубы и резервуары для воды, особенно в холодных зонах дома, например чердак или гараж. Это можно сделать самостоятельно, используя пенопластовую изоляцию.

Гидроизоляция наружных стен

Закройте все трещины в стенах и используйте водоотталкивающие средства для гидроизоляции. Дополнительно герметизируйте точки входа вокруг труб и кабелей и установите специальные противопаводковые двери.

Постоянная защита от наводнений

Если вы живете в регионе с регулярными паводками, стоит рассмотреть установку барьеров против наводнений и автоматических вентиляционных крышек. Хотя это дорогое решение, оно обеспечивает эффективную защиту вашего жилья.

Как защитить дом от наводнения: смотрите видео

Улучшение дренажа в саду

Используйте водопроницаемое покрытие, чтобы вода могла быстро впитываться в почву. Уберите твердые поверхности и рассмотрите возможность добавления травы или специальных дренажных систем.

Обновление изоляции стен

Выбирайте не пористые изоляционные материалы из пены, которые меньше впитывают воду. Это обеспечит устойчивость стен даже в случае затопления.

Выбор напольного покрытия

На первом этаже используйте водостойкие материалы, такие как плитка или бетон. Избегайте ковров, которые легко повреждаются водой.

Влагостойкие внутренние материалы

Выбирайте водостойкую штукатурку, пластиковые плинтусы и металлическую мебель для кухни, чтобы минимизировать ущерб в случае затопления.

Поднятие розеток

Расположение электрических розеток на высоте 1,5 метра над полом уменьшит риск короткого замыкания во время наводнения.

Обратные клапаны в канализационных трубах

Установка таких клапанов предотвращает возвращение сточных вод в дом

Поднятие фундамента

В зонах высокого риска рассмотрите возможность поднятия фундамента дома. Это обеспечит дополнительное время и защиту во время сильных наводнений.