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ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Плакати з Миколою ІІ та Кирилом: що відбувається на хресній ході Московського патріархату

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Людей на Хресній ході дуже багато – вірян звозили автобусами з усієї країни. Неодноразово політики і прості громадяни висловлювали острах, що на заході можуть відбуватися провокації. Втім, поки що побоювання не виправдались.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Анастасія Кримова.

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За її словами, жодних провокацій зауважено не було. Хоча дехто з учасників Хресної ходи прямував вулицями із зображеннями патріарха Кирила та Миколи ІІ, який вважається святим саме у Московській церкві.


Учасники ходи несуть зображення Миколи ІІ

Журналістка додала, що поруч з Онуфрієм йдуть українські політики. Зокрема, Вадим Новинський, якого нещодавно звинувачували у втручанні у церковні справи.

Теги: Новини України Хресна хода Новини Києва
Джерело: 24 канал
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