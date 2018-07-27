Плакати з Миколою ІІ та Кирилом: що відбувається на хресній ході Московського патріархату

Людей на Хресній ході дуже багато – вірян звозили автобусами з усієї країни. Неодноразово політики і прості громадяни висловлювали острах, що на заході можуть відбуватися провокації. Втім, поки що побоювання не виправдались.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Анастасія Кримова.

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За її словами, жодних провокацій зауважено не було. Хоча дехто з учасників Хресної ходи прямував вулицями із зображеннями патріарха Кирила та Миколи ІІ, який вважається святим саме у Московській церкві.



Учасники ходи несуть зображення Миколи ІІ

Журналістка додала, що поруч з Онуфрієм йдуть українські політики. Зокрема, Вадим Новинський, якого нещодавно звинувачували у втручанні у церковні справи.