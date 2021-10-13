Титушки приходят под Фонд госимущества, протестуя против приватизации развалин завода "Большевик". А это значит, что приватизация перезрела и кто-то не хочет терять заработок на госкомпании.

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Если изменения настоящие, то против них обязательно будут протестовать. Не было еще в Украине реформ или изменений к лучшему, против которых не организовывались бы протесты.

"Нафтогаз", банковский сектор, медицинская реформа. Этот список длинный. Даже против "Прозорро" были протесты, хотя придумать, чем может быть плоха эта система, очень сложно. Но коррупционеры справляются.

Когда система работает не верно, теряет общество. Но если кто-то теряет, то кто-то обязательно это находит. Всегда есть выгодополучатели. И они получают свою выгоду за счет налогоплательщиков годами. И накопили жирок. И им хочется продолжать. И поэтому они используют коррупционные доходы прошлого, чтобы сохранить их в будущем.

Завод "Більшовик" – сучасний стан / фейсбук Дениса Маслова

Самый яркий пример – это титушки, которые протестуют против продажи завода "Большевик". Завод давно уже превратился в развалины. Там деревья растут в прямом смысле этого слова на крыше и стенах. В цехах можно снимать голливудские блокбастеры средней паршивости. С финальной дракой среди металлолома. И вот это состояние приходят защищать парни спортивной внешности и глубоких интеллектуальных способностей. Как? Хотя, может, они надеются сняться там в массовке?

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Зачем это кому-то? Приватизация "Большевика" означает, что огромная территория завода получит нового собственника. И да, он там будет строить. Это приватизация не завода, который уже умер. А что мертво, умереть не может. Это приватизация прекрасной локации почти в центре города. Где можно системно построить квартал. Не встраивать высотки вместо скверов, а построить красивый большой район по всем правилам урбанистики.

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Но это также означает, что кто-то другой, кто сейчас паразитирует на этой локации, кто снимает там дешево, кто получает прибыль от того, что чиновники умеют зажмуриваться, потеряют свои доходы. И приходят спасать завод "Большевик". Видно, молодые коммунисты. Хотят вернуть величие.

"Укрэксимбанк", "Большевик", "Укрзалізниця". Это классические примеры, как не должно быть. И приватизация — лучший ответ на этот вопрос.

Увы, приватизация не работает в случае с "Укрэксимбанком". И там надо идти по пути корпоративного управления. Увы, приватизация не вариант для "Укрзалізниці". А это та компания, где даже если почистить Авгиевы Конюшни, все равно никто не будет довольным. Это "Укрпочта" в кубе. А вот завод "Большевик" можно продать. И забыть о нем, как о страшном сне. Как о большевиках. И о коммунистах.

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Но всегда есть те, кто против. И они будут до последнего пытаться сорвать конкурс, который запланирован на следующей неделе. Потому что бабло.

Приватизация – это реформа. Как бы дико это не звучало для людей, которые ассоциируют приватизацию с тем, что происходило в 90-х. Но то не было приватизацией. То было схематозом.

Приватизация – это чистый и открытый конкурс, где кто дал больше денег, тот и победил. И таких конкурсов за всю историю Украины было аж два. Не считая малой приватизации. Это конкурс по продаже "Криворожстали" (второй) и отель "Днепр". Теперь есть надежда, к ним добавятся "Большевик и ОГКХ". Если коррупционеры и титушки опять все не испортят. А они могут.